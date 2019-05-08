Европейские ученые открыли средство для быстрого похудения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Новая вакцина способствует быстрому сжиганию жира.Датские ученые из Университета Копенгагена заявили о разработке вакцины, которая приводит к снижению веса.Медики, которые работали над созданием вакцины рассказали, что теперь все желающие могут потерять лишние килограммы без диет и тяжелых силовых тренировок.Кроме того, отмечается, что ученые активно занялись исследованием интерлейкина 6 - противовоспалительного цитокина, который стимулирует реакцию иммунной системы на уничтожение чужеродных раздражителей.Известно, что выработка этого белка усиливается лишь при выполнении тяжелых физических упражнений. Ученые считают, что этот белок послужит пусковым механизмом для сжигания жиров. Разработанный учеными препарат всю накопленную энергию направляет на избавление от лишнего веса.Также ученые рассказали и о самом механизме похудения при введении вакцины. В частности, после получения медицинского препарата организм получает сигналы относительно активизации работы клеток, которые начинают избавляться от подкожного жира.По мнению исследователей, этот препарат может заменить многочасовые и изнурительные тренировки в зале. В настоящее время специалисты планируют провести тестирование нового препарата на животных.