Названы полезные напитки, избавляющие от простуды

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Медики рекомендуют при первых признаках простуды употреблять больше жидкости. Это нужно для того, чтобы избавиться от токсинов.1. Теплое молоко с минеральной водойСпециалисты советуют пить этот напиток в равных пропорциях. Молоко и воду необходимо подогреть, но они не должны быть горячими. Если у человека сильное раздражение горла, то в напиток можно добавить небольшой кусок сливочного масла. Теплое молоко с минеральной водой облегчает боли в горле и способствует отхождению мокроты.2. Напиток из шиповникаСпециалисты советуют при первых признаках простуды пить напиток из шиповника. Последняя содержит большое количество витамина C. Этот напиток имеет желчегонное и мочегонное эффект.3. Компот из сухофруктовСушеные фруктов сохраняют все необходимые микроэлементы и витамины. содержащиеся в свежих фруктах. Такой отвар способен активизировать иммунную систему для борьбы с вирусами.