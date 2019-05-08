Онколог объяснил, как распознать рак легких на ранней стадии

При наличии таких симптомов рекомендуют обратиться к врачу.Рак легких - самый распространенный вид в онкологии. И наименее распознаваемый на ранней стадии. Онколог Андрей Пылев назвал признаки, по которым узнается этот недуг.На днях стало известно о том, что учеными из Бостонского университета были идентифицированы геномные отличия в ткани дыхательных путей человека, которого в будущем ждет рак легких.Эти маркеры, как надеются исследователи, будут помогать предотвращать развитие данного вида рака у пациентов. Комментируя открытие американских специалистов, главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев отметил: рак легких действительно трудно поддается диагностике в своем начале, его зачастую определяют лишь на поздних стадиях.Онколог пояснил, что кровь заболевшего раком человека «может оставаться идеальной», и анализы крови не помогают выявить возникшего в организме онкологического заболевания. По словам Андрея Пылева, кровь помогает увидеть возникшее нарушение только в случае отклонений в функциях внутренних органов, что связано обычно уже с терминальной стадией рака.Врач-онколог назвал те симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака легких, и обязательно служить поводом для обращения к врачу.«Должны настораживать кашель, одышка, кровохаркание, потеря веса и общая астенизация - то есть слабость и разбитость. Наличие рака определяют по субстрату, который можно увидеть на рентгене или с помощью компьютерной томографии», - поделился Андрей Пылев.Онколог добавил, что рак легких, в силу трудной ранней диагностики, - один из самых смертоносных в мире: от него гибнет больше людей, чем от рака толстой кишки, молочной железы и простаты вместе взятых. Факторами, способствующими такой массовости, является курение, а также контакт с промышленными канцерогенами.