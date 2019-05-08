Врачи назвали возможные причины боли в груди

Существуют восемь самых распространенных причин такой боли.Большой процент женщин по всему миру страдает от болей в молочных железах. Конечно, все они переживают о том, что это может быть рак груди. В этом материале мы разберём, каковы причины неприятных ощущений и когда стоит бояться онкологии на самом деле.Причины болей в грудиВо-первых, это могут быть гормональные сбои. При вполне естественных перепадах возможны болезненные ощущения в груди. Например, при приближении менструации боль появляется из-за выбросов эстрогена и прогестерона. Беременность, приближение к менопаузе тоже могут стать причиной, по которой болит грудь.Во-вторых, прием некоторых лекарств тоже может вызывать боли. Особенно это бывает при лекарствах, в которых есть гормоны, а также при приёме антидепрессантов и нейролептиков, сердечных медикаментов. Некоторые из них как раз являются причиной, по которым болит грудь.В-третьих, медики утверждают, что болеть грудь может из-за кисты молочной железы. Это доброкачественное образование, которое представляет собой полость, заполненную жидким содержимым. Как правило, киста не вызывает дискомфорта, но при увеличении её в размерах она начинает давить на лежащие рядом ткани, что и вызывает боль. Также киста может сопровождаться тяжестью в груди, жжением, появлением заметного уплотнения, нарушениями менструального цикла, а также увеличением лимфатических узлов в подмышках.В-третьих, болеть грудь может и из-за операций и травм. Даже спустя годы после этого могут возникнуть боли. Чаще всего невыраженные посттравматические боли не угрожают здоровью женщины, но всё же стоит обратиться к врачу при появлении подобных симптомов.В-четвёртых, опоясывающий лишай, связанный с активацией вируса Varicella Zoster,. После перенесённой ветрянки вирус находится словно в спящем режиме, но спустя годы может пробудиться и вызывать различный дискомфорт. В том числе может болеть грудь, вместе с другими симптомами - зуд, боль, покалывание в местах локализации высыпаний.В-пятых, грудь может болеть из-за мышечного перенапряжения. Если женщина выполняла разные физические упражнения, занималась делами, связанными с усилиями, возможен дискомфорт в груди. Очень часто в таких ситуациях страдают мышцы, ответственные за поддержку молочных желез.В-шестых, из-за большого размера груди могут быть боли. Это одна из самых частых причин болезненности, так как бюст имеет немалый вес, нагружает спину и растягивает связки и ткани. Только правильное бельё способно исправить такую непростую ситуацию.В-седьмых, при болезнях других органов способна появиться боль в груди. Это не обязательно патологии молочных желез. Чаще всего причиной болей могут стать остеохондроз, нарушения в работе сердца, болезни пищеварительного тракта, дыхательной системы. Чтобы определиться с причиной в таких случаях, надо обратиться в больницу.И наконец, неправильное бельё может стать причиной болей. Либо слишком большие модели, которые не поддерживают грудь, либо слишком маленькие, при которых бюст становится сжатым, могут вызывать неприятные ощущения.Что делать при болях в груди?Медики утверждают, что болезненные ощущения не всегда связаны с раком груди, поэтому не стоит сразу впадать в панику. Естественные боли могут пройти сами по себе, но есть ситуации, в которых следует сразу обратиться за помощью к врачу.Речь идёт о следующих случаях:- Боли возникают регулярно;- Болезненность не проходят на протяжении недели и больше;- Дискомфорт в груди сопровождается нарушениями самочувствия;- Сбои менструального цикл;- Выделения из сосков, признаки инфекции.Будьте внимательны к своему состоянию и своевременно обращайтесь к специалисту.