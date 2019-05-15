Развенчаны популярные мифы о похудении

Об этих мифах пора забыть.Многочисленные советы по похудению и сохранению нормального веса в соцсетях могут не только не помогать, но и вредить здоровью.Об этом на своей странице в Instagram написала коуч по здоровому образу жизни и диетолог Елена Кален. Она выделила семь главных мифов о похудении, которые вводят в заблуждение.Первый – необходимость есть часто, но помалу, чтобы ускорить метаболизм. На самом деле дробное питание без чувства голода может привести к набору веса.Второй – то, что снижение веса не зависит от количества выпитой воды."Вода помогает ускорить обменные процессы, вывести токсины и шлаки. Когда мы переедаем, то часто путаем жажду и голод. Когда же мы начинаем питаться по голоду, отличаем голод и жажду, соответственно приемы лишних калорий сокращаются, вес снижается", – объяснила Кален.Третий – что при употреблении белков жир в организме не откладывается. На самом деле избыток белковой пищи тоже приведет к накоплению жира. Также при этом страдают почки и печень.Четвертым мифом является необходимость отказа от быстрых углеводов. Для похудения нужно, чтобы организм получал все микроэлементы, но только в моменты голода и до насыщения.Пятый миф говорит о пользе голодания и разгрузочных дней. Однако любой длительный голод – это стресс для организма, во время которого вес и правда немного снижается. После окончания воздержания от пищи организм начинает накапливать жир с двойным усердием.Шестой – разделение продуктов на плохие и хорошие."Как правило, исключаются именно любимые и желанные продукты. Впоследствии, это ограничение ведет к неминуемому срыву и возврату лишнего веса. Важно не то, какие продукты потребляет человек, а в каком количестве", – пояснила коуч-диетолог.Завершающим мифом является необходимость употребления пищи до и после тренировки. Это нужно делать только при наличии голода.