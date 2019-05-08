Одинокие люди склонны к развитию психических заболеваний

Все эти люди являлись участниками национальных обследований психического здоровья, проводившихся в Англии.Обнаружена еще одна негативная сторона одиночества – оно наделяет людей повышенной склонностью к развитию психических заболеваний.У одиноких людей повышен риск развития психических заболеваний, об этом заявили французские ученые из Университета Версаля в Сен-Квентин-ан-Ивелин. В пользу такого мнения специалистов говорят результаты аналитической работы: исследователями были проверены данные 20,5 тысяч человек в возрасте от 16 до 64 лет.В рамках этих проектов собирались сведения о весе и росте людей, а также о наличии или отсутствии у них алкогольной либо наркотической зависимости. Кроме того, исследователей интересовало, насколько плотными и обширными являются социальные контакты респондентов.Изучив весь массив данных, специалисты констатировали: склонность к психическим расстройствам чаще встречается у людей, которые живут одни.«Во все годы, во всех возрастах, у мужчин и у женщин наблюдалась положительная корреляция между одинокой жизнью и развитием психических расстройств. В разных подгруппах одиночество увеличивало риск развития психических заболеваний в 1,39–2,43 раза», - конкретизировали специалисты.Они напомнили, что качество жизни человека связано с его психическим состоянием независимо от возраста и пола. Отчет о работе ученых опубликовал журнал PLoS ONE.