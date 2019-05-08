Ночные смены грозят беременным выкидышами

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Авторы исследования тщательно наблюдали за графиком работы и госпитализациями в связи с выкидышем.Более двух ночных смен в неделю существенно повышают риск выкидыша. Особенно высока эта опасность после восьмой недели беременности.Две и более ночных смены в неделю увеличивают риск выкидыша у беременных, как показало исследование датских ученых с участием почти 23 000 будущих матерей. Особенно выраженной данная связь была после 8-й недели беременности, когда две и более ночных смены в неделю увеличивали вероятность прекращения беременности на 32%. Отметим, что данное исследование было чисто наблюдательным, оно не доказало наличия причины и следствия.Однако существует теория о том, что искусственное освещение по ночам отрицательно воздействует на внутренние циркадные ритмы тела и приводит к нарушению выработки гормона мелатонина. А он чрезвычайно важен для поддержания здоровой беременности. Ранее другая группа ученых доказала, что работа в ночную смену связана с повышенным риском опухолевых заболеваний. Появляются исследования и о том, что нарушения циркадных ритмов тела, связанные с ночными сменами, грозят человеку сердечно-сосудистыми недугами и некоторыми другими проблемами.Всё дело в том, что наш организм предназначен для функционирования по естественному графику смены дня и ночи, то есть для сна в ночное темное время и бодрствования в светлое время. Когда же по внутренним циркадным ритмам организм должен спать, а в реальности он бодрствует, подвергаясь воздействию яркого искусственного освещения, то это негативно влияет на многие физиологические процессы.