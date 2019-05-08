Ученые предупредили о вреде сахара
Ученые Великобритании и Германии изучили ранее полученные данные о воздействии сахара на организм, согласно которым глюкоза способствует выработке энергии и улучшению настроения. Но последние результаты исследования продукта оказались противоположными.
Специалисты задействовали в эксперименте 1,26 тысяч взрослых мужчин и женщин. На основе полученных данных, они пришли к мнению, что предыдущие исследования недостоверны.
Если ранее говорилось, что продукт помогает справиться с депрессией, напряжением и усталостью, то последние результаты показали «количество „белой смерти“ заставляет человека чувствовать себя хуже, при этом ослабляется внимание». Об этом сообщает сетевое издание «News Nation».
Основываясь на полученных данных, ученые призывают снизить употребление продукта.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kruzka в категорию Разное
Добавить комментарий