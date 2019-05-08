Ученые нашли фермент от диабета

Фермент HPGD обеспечивает активность регуляторных Т-лимфоцитов.Ученые нашли взаимосвязь между риском возникновения диабета и ферментом HPGD. У людей, которые страдают диабетом второго типа, не хватает этого фермента. Исследование провели в Боннском университете и Немецком центре нейродегенеративных болезней. Результаты опубликованы в журнале Immunity.Исследование было проведено на лабораторных мышах. Эксперимент показал, что при отключении этого фермента у мышей появлялась воспалительная реакция и нечувствительность к инсулину. Это признак начинающегося диабета.Когда он взаимодействует с гормоном простагландином Е2, то положительно влияет на иммунитет.