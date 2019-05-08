Ученые нашли фермент от диабета
Ученые нашли взаимосвязь между риском возникновения диабета и ферментом HPGD. У людей, которые страдают диабетом второго типа, не хватает этого фермента. Исследование провели в Боннском университете и Немецком центре нейродегенеративных болезней. Результаты опубликованы в журнале Immunity.
Исследование было проведено на лабораторных мышах. Эксперимент показал, что при отключении этого фермента у мышей появлялась воспалительная реакция и нечувствительность к инсулину. Это признак начинающегося диабета.
Когда он взаимодействует с гормоном простагландином Е2, то положительно влияет на иммунитет.
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