Диетолог развенчала популярные мифы о косметике

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Во что нельзя верить.Когда мы заходим в магазин косметики, то часто ищем чудо-средство, которое может сделать кожу чистой и здоровой. Но надеяться на один ингредиент в составе не стоит, если не дополнять косметический уход правильным питанием и режимом. Врач-диетолог назвала основные мифы о косметике и уходе за кожей.Миф 1. Дорогая косметика лучше, чем дешеваяНа самом деле, есть определенные средства, которые являются плохими, и они неэффективны, а есть хорошие и дают хороший результат. Но меньше тратить на косметику – не всегда вредить коже, как и тратить больше – не обязательно помочь ей.Миф 2: Если у вас сухая кожа, нужно пить много водыЕсли бы это было действительно так, то проблем с сухостью кожи и людей с сухой кожей стало бы значительно меньше. На самом деле это более серьезная проблема, и решать ее нужно с врачом.Миф 3: Можно восстановить поврежденные волосыВолосы – это мертвая структура. И все многочисленные чудо-средства (бальзамы, маски и т. п.) способны несколько улучшить их качество, внешний вид и тому подобное. Но эффект есть при постоянном использовании. Прекращаем – получаем свои поврежденные волосы.Миф 4: Кремы от целлюлита работаютТакие средства могут давать эффект, но с правильным питанием, физическими нагрузками, умелыми руками специалиста.Миф 5: Натуральная косметика лучше, чем неорганическаяНа самом деле лучше то, что подходит вашей коже! И именно к этому вы должны стремиться: найти подходящий вам продукт и видеть результат.Миф 6: Кожа "привыкает" к косметикеНа самом деле, любой крем не может работать бесконечно, а лишь настолько, насколько может помочь вашей коже. А ее внешний вид не может улучшаться бесконечно.Миф 7: Акне пройдет самостоятельноЭта болезнь не проходит, если ее не лечить. Чаще всего возникает у подростков. Особенно нужно насторожиться, если акне есть у взрослого.Акне – что это?Это заболевание кожи, которое сопровождается повышением выработки кожного сала, гиперкератозом, активизацией бактериальной флоры и как следствие – воспалением и появлением дефектов кожи.Миф 8: Вам нужен 1 супер ингредиент, который подарит красоту и вечную молодостьСостояние вашей кожи – это ваши усилия, ваша ежедневная рутина и целый комплекс ингредиентов и веществ. Кислоты, ретиноиды, пептиды и многие другие компоненты. Ни один из них в одиночку не удовлетворит все потребности, особенно возрастной кожи.