Эти простые советы помогут избавиться от сонливости днем

Названы девять действенных советов.Бывают такие времена, когда весь день вы чувствуете себя, как у разбитого корыта. Хочется спать, усталость накатывает на глаза и всё тело. Это не лучшее состояние, если нужно работать и быть активным. Как избежать дневной сонливости, рассказываем в нашем материале.Способ №1: спите ночьюРазумеется, нужно как следует высыпаться по ночам. В идеале ложиться в постель до полуночи, просыпаться около 7-8 утра. Часто люди, которые испытывают дневную сонливость, имеют плохие привычки, к примеру, поздно ложиться или тратить время для сна на какие-то дела, которые нужно было выполнить в дневное время.Способ №2: не отвлекайтесь ото снаИз спальни необходимо убрать всё, что не связано со сном. Иными словами, книги, телевизор, мобильный телефон или планшет, игрушки, ноутбуки – всё это должно находиться в гостиной или рабочем кабинете. Подобные вещи отвлекают ваше внимание. Ведь вам вместо того, чтобы спать, захочется поиграть, поработать, почитать. Поверьте, с такими предметами в спальне всегда найдётся занятие. Как следствие, вы плохо спите по ночам и страдаете от дневной сонливости.Способ №3: вставайте в определенное времяВремя пробуждения должно быть одинаковым в любой день, независимо от того будни это или выходные. Так вы сможете избежать дневной сонливости. А случайно установленное время способно привести к бессоннице, проблемам с засыпанием и пробуждением.Способ №4: постепенно переходите на другое время засыпанияМы понимаем, что сложно научиться ложиться спать в 22:00, если вы привыкли делать это на четыре часа позже. Поэтому надо делать это постепенно. Сначала вы ложитесь на 15 минут раньше, затем на полчаса, потом на час. В итоге вы достигнете идеального времени засыпания. Такие способы должны быть плавными. То есть надо соблюдать новый режим засыпания на протяжении четырёх-пяти дней, затем переходить на новый.Способ №5: график питанияРацион тоже должен быть правильным и в определенное время, чтобы в целом нормализовать ваш график сна. Дело в том, что если вы будете есть как попало, то сон ухудшится. Обязательно завтракайте, обедайте и ужинайте, а между основными приемами пищи, которые должны быть в строго обозначенное время, устраивайте здоровый перекус. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна.Способ №6: выполняйте физкультуруЧтобы избежать дневной сонливости, выполняйте зарядку или физкультуру. Даже 30 минут в день, которые вы потратите на тренировки, спасут вас от этой проблемы. По ночам вы станете лучше спать, а мыслей о дневном сне на следующий день не будет. Наиболее эффективными в плане избавления от дневной сонливости считаются аэробные упражнения.Способ №7: испытывайте сонливостьЛожиться спать нужно только тогда, когда вы почувствовали сонливость. Если вы пойдёте в постель без такого ощущения, то, скорее всего, будете долго мучиться. Мы понимаем, что будет сложно приучить себя с таким подходом к новому режиму сна, но нужно стараться.Способ №8: не спите днёмНи при каких обстоятельствах не спите в дневное время и тем более под конец дня. Короткий сон постепенно ухудшит ситуацию, и с дневной сонливостью будет крайне сложно справиться. Тем более вы затем вряд ли сможете хорошо уснуть ночью.Способ №9: не пейте алкогольЕсли вы с трудом засыпаете по ночам и используете в качестве «успокоительного» спиртное, то спешим вас разочаровать – в дневное время вы будете испытывать сонливость. Алкоголь не помогает уснуть, а наоборот лишает глубокого сна, который и нужен для того, чтобы почувствовать себя отдохнувшими и бодрыми.Вероятно, по ночам вы будете часто просыпаться, а днём столкнётесь с серьёзными проблемами. Вместо алкоголя лучше использовать успокоительные чаи и настои, например, на основе ромашки и мяты.