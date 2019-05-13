Медики назвали продукты, плохо сочетаемые с алкоголем

Рекомендуется избегать сочетания такой пищи со спиртным.Ни для кого не секрет, что употребление алкогольных напитков может серьезно навредить здоровью человека. Усугубляет ситуацию пища, которую мы едим во время употребления спиртного. Мы собрали 8 продуктов, которые не рекомендуется есть вместе с алкоголем.Цитрусовые Многие заедают алкоголь цитрусовыми. Однако будьте аккуратны, т.к. в цитрусовых содержится много кислоты, которая совместно с алкоголем крайне негативно влияет на пищеварение. Наибольшую опасность такое сочетание представляет для людей с заболеваниями ЖКТ.КофеНекоторые люди предпочитают завершать застолье чашкой крепкого кофе. Однако такая привычка крайне опасна для здоровья. Дело в том, что алкоголь притупляет работу нервной системы. Кофе, в свою очередь, наоборот, стимулирует работу нервной системы. В результате человек ощущает прилив сил и бодрости, что может спровоцировать его на продолжение застолья. Такой эффект может привести к чрезмерному употреблению алкоголя, что может привести к отравлению, нарушениям работы органов и т.д. Также кофеин совместно с алкоголем негативно влияет на поджелудочную железу, что приводит к появлению спазмов в животе. К тому же, такое сочетание повышает шанс развития панкреатита.Острый соусМногие популярные закуски сопровождаются острыми соусами. Однако будьте аккуратны, ведь сочетание алкоголя и острой пищи может вызвать серьезное раздражение слизистой и даже привести к ожогу. Также есть риск развития изжоги, язвы и других неприятных заболеваний.Соленая пищаДостаточно частой закуской для спиртных напитков является соленая пища. Заедая алкоголь такой едой будьте крайне аккуратны, т.к. в организме может возникнуть недостаток воды. Дело в том, что сам по себе алкоголь обладает обезвоживающими свойствами. То же самое можно сказать и про соленую пищу. В результате, такое сочетание наносит по вашему водному балансу двойной удар, что и может стать причиной нарушения работы практически любого органа. Даже если вы не употребляете алкоголь, лучше всего сократить потребление соли. Важно понимать, что чрезмерное потребление соли негативно влияет на организм в целом.ПомидорыПрактически любой пикник сопровождается наличием свежих помидоров. Однако употреблять этот продукт с алкоголем не рекомендуется. Все потому, что в алкоголе содержатся органические кислоты, которые вступают в реакцию с алкоголем и вызывают нарушения работы ЖКТ. Если вам сильно хочется помидоров, то лучше всего употреблять их в консервированном виде.Десерты с алкоголемЗаедать спиртные напитки алкогольными десертами может быть опасно. Все потому, что никто не знает, какого именно качества алкоголь был использован при производстве десертов. В результате, вы рискуете нанести здоровью сильный ущерб и испортить себе весь вечер. К тому же многие десерты изготовлены не из самых натуральных продуктов, что может вызвать некоторые химические реакции внутри организма. Лучше всего отдавать предпочтение десертам на молочной основе, т.к. они защищают ЖКТ и снижают раздражение печени.Дыни и арбузыЛетний пикник часто сопровождается наличием арбузов и дынь. Но употреблять эти продукты совместно с алкоголем не рекомендуется. Все потому, что в них содержится достаточно много сахара, в сочетании с алкоголем который замедляется в переваривании. В результате у человека появляется тяжесть в желудке. Через некоторое время в желудке начнутся процессы брожения, что может негативно отразиться на здоровье.Маринованные огурцыКлассической русской закуской являются маринованные огурцы. Однако лучше нарушить традиции и не употреблять маринованные огурцы вместе с алкоголем. Дело в том, что большинство людей готовят такие огурцы с использованием столового уксуса, который и оказывает негативное влияние на организм, вступая в реакцию с алкоголем.