Названо главное правило защиты от заболеваний сердца и рака

Пассивное курение на работе или дома связано с повышением риска гипертонии на 13%.В рамках конгресса Европейского общества кардиологов EuroHeartCare-2019 специалисты заявили о большом риске гипертонии у пассивных курильщиков.Новое исследование, в котором оценивалась связь между артериальной гипертензией и пассивным курением, охватило свыше 130 тысяч человек.«Чтобы защититься от гипертонии, нужно полностью избегать пассивного курения, а не просто уменьшить его воздействие»,— заявил автор исследования профессор Бенг Джин Ким из Университета Сунгкьюнкван (Сеул).Он отметил, что пассивное курение на работе или дома связано с повышением риска гипертонии на 13%. Проживание в одной квартире с курильщиком на протяжении 20 лет повышает риск болезни на 15%. Как раз чаще всего люди страдают от гипертонии, испытывая воздействие дыма на работе и дома.Также специалисты из Университетского колледжа Лондона сообщили, что в настоящее время рак легких у некурящих людей является одним из самых труднодиагностируемых видов онкологии. Среди ключевых причин онкологии у людей, ведущих здоровый образ, является именно пассивное курение.