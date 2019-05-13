Ученые рассказали, чем опасны татуировки

Ученые доказали, что у людей с татуировками чаще диагностируют меланому.Все чаще люди пытаются выразить индивидуальность при помощи татуировок. Специалисты Академии дерматологии США выяснили, что рисунок на теле не всегда безопасен, объяснив, какие вероятные последствия для организма может иметь его нанесение.Так, сразу после нанесения татуировки боль и отек считаются нормой. Однако они также могут быть признаком воспалительного процесса. Также некоторые люди страдают аллергией на чернила. Это проявляется высыпаниями на коже, появлением волдырей и повышенной температурой. В таком случае необходимо обратиться к врачу.Помимо этого, ученые доказали, что у людей с татуировками чаще диагностируют меланому. Специалисты пока не выявили связь между раком и рисунками на теле, но следует учитывать этот факт. Эксперты говорят, что опасность могут представлять сами чернила. Диоксид титана, который входит в их состав, накапливается в лимфоузлах человека.