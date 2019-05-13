Врачи рассказали, как избежать проявления аллергии

Медик рассказал, как снизить риски проявления аллергии в сезон цветения растений.Наступает самый сложный период для всех аллергиков, потому медики советуют заранее применять превентивные меры для снижения или полного избежания неприятных симптомов.Чтобы эффективно бороться с аллергией и свести к минимуму все неприятные симптомы, нужно точно знать, что именно их вызывает. В этом помогут так называемые кожные тесты, и только на их основе специалисты могут сделать заключение, ведь нередко пациенты ошибаются, ставя самим себе «диагнозы».«Поскольку рассматривать аллергию как заболевание нельзя, то и лечить ее только медикаментами было бы, по крайней мере, глупо. Вакцинация во многом решает эту проблему. Но проводить ее нужно вовремя и под наблюдением специалистов, для лучшего эффекта сочетать современные методы лечения и профилактики нужно с особым рационом, усиленной гигиеной и народными методами», - говорит врач.В весенний период пыльцу выпускают береза, ольха, лещина, дуб, тополь, ясень, клен.С приходом лета стоит держаться подальше от луговых трав.Стоит знать, что деревья и кустарники в основном выпускают пыльцу по утрам, а цветы и травы - утром и вечером. Планируйте свой график так, чтобы как можно меньше времени находиться на улице в это время.