Диетологи объяснили, как правильно питаться в дорожных условиях

Правильное питание в дороге обеспечит вас хорошим самочувствием и настроением.Особенно эти правила важны, если вы летите на время в страну с другим климатом.По мнению эксперта, режим путешествия для организма обычного человека, который не готовился к этому, станет настоящим испытанием. Придется привыкать к сухому воздуху в самолете, к еде, вкус которой кажется новым и непривычным; вы можете страдать от неудобной позы и усталости, и, как следствие, перепадов артериального давления и от смены часовых поясов.Это обязательно повлияет на ваши биоритмы и процессы, связанные с пищеварением.По словам Н.Макиенко, если знать несколько правил питания при перелетах и поездках, можно чувствовать себя хорошо.Итак, учтите тот важный факт, что если в стране, куда вы прилетите, будет разница в 1 час по сравнению с пунктом отправки, вам понадобятся целые сутки на адаптацию. То есть на протяжении этих суток недомогание вероятнее всего вас настигнет недомогание, чем ощущение комфорта. «На каждый час разницы во времени организму требуется 1 сутки на адаптацию», - говорит диетолог.Если временная разница будет больше, 2-3 часа, то уже на новом месте вам нужно продолжать питаться так, как вы привыкли делать это дома, в то же самое время. В эти три дня желательно питаться только овощами и фруктами.Н.Макиенко рекомендует за день до перелета отказаться от алкоголя, красного мяса, а кофе выпить не больше одной чашки в сутки. В самолете тоже будет нежелательно есть: из-за определенных условий, в которых пребывает ваш организм в высоте, вам понадобится больше слюны и ферментов для переваривания. Поэтому старайтесь не употребялть животный белок, а лучше возьмите с собой ланч-бокс с овощами, или отварную крупу с овощами.В качестве напитка лучше использовать либо овощной сок, либо обычную воду с кусочком имбиря: он избавить от излишков слизи и приведет вас в тонус. Можно захватить в самолет несколько злаковых батончиков и некислые фрукты.