Врачи предупредили о вреде орехов

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Эксперт назвал главную опасность злоупотребления орехами.Орехи питательны и надолго насыщают, они богаты витаминами и ценными микроэлементами. Но употреблять их стоит исключительно небольшими порциями, в ином случае, можно «заработать» боли в желудке, мигрени и даже тяжелое отравление.Всем известно, что орехи являются полезным продуктом, который периодически должны включать в рацион практически все. Это незаменимый источник питательных веществ, растительного белка, антиоксидантов и жирных кислот.«Орехи показано ежедневно употреблять при малокровии, анемии, упадке сил, сердечных болезнях и воспаления различного происхождения. К тому же они полезны при борьбе с лишним весом, ведь довольно питательны, помогают быстро насытиться и надолго избавляют от чувства голода», - отметила врач.При этом чтоит понимать, что рекомендуя орехи, эксперты говорят о горсточке в день, так как они очень калорийны. Не рекомендуется есть орехи и при кашле, ангине, бронхите, крапивнице, экземе, псориазе.«Это тяжелая пища для желудка и потому они под запретом для больных гастритом, язвой желудка, колитами. Да и здоровым людям объедаться ими не стоит, желудок может просто не справиться и отреагирует рвотой, может возникнуть отравление. Полезные соединения и вещества, которые содержатся в плодах ореха, при «передозировке» могут вызвать даже головную боль», - предупредил медик.