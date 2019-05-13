Врачи рассказали о важности утренней зарядки

Исследования со взрослыми людьми показали четкую связь между утренней зарядкой и когнитивными способностями в течение дня.Эксперимент проводили австралийские ученые из Мельбурнского университета, работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine.Ранее исследователи из США провели опыт с участием добровольцев разных возрастов и определили, что аэробные упражнения (aerobic exercise) значительнее влияют на качество мышления, чем тренировка, направленная на растяжение мышц. Австралийские специалисты провели другой эксперимент, который продемонстрировал, что утренняя тренировка влияет на когнитивные способности индивида на протяжении всего рабочего дня.Они отобрали 65 добровольцев, чей возраст варьировался от 55 до 80 лет. Все участники прошли три этапа эксперимента с промежутком в шесть дней. На каждом этапе менялись условия работы. В первом волонтеры вели сидячий образ жизни и все восемь часов сидели на стуле. Во втором они проводили полчаса за ходьбой через час после начала работы. В третьем к предыдущему условию добавлялись трехминутные перерывы для ходьбы каждый час в течение всего дня. После этого добровольцы проходили тесты на память, внимание и проверку психомоторных функций.Результаты показали, что при выполнении утренних упражнений когнитивные способности участников улучшились - по сравнению с теми случаями, когда они не вставали со стула. Более того, ученые зафиксировали увеличение количества нейротрофина (вещества, стимулирующего и поддерживающего развитие нейронов) BDNF в те дни, когда физическая активность преобладала.Белок BDNF активен в гиппокампе, коре и переднем мозге - областях, отвечающих за обучение и память. Он также важен для долговременной памяти.По мнению одного из авторов статьи Майкла Уилера (Michael Wheeler), это исследование наглядно показывает, почему стоит избегать постоянного сидения на месте. Он считает, что этот фактор критически важен для здоровья людей зрелого возраста, в частности для их интеллектуального благополучия.