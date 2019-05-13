Названы полезные свойства репчатого лука

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Этот овощ повышает уровень иммунитета.Лук не только является неотъемлемой частью нашей диеты укрепляя иммунную систему человека, но и ингредиентом многих любимых нами рецептов.История лука в качестве элемента питания человека насчитывает более 7000 лет. Люди издавна понимали, что лук способен улучшать вкус многих блюд.Этот овощ является богатым источником витаминов С, В6, В1, К и Н. Во-вторых, лук отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, клетчатки, серы, флавоноидов и таких важных минералов, как хром, магний, калий, фосфор и кальций.А вот и несколько малоизвестных фактах пользы лука:Предохраняет от образования тромбов в кровиПомимо флавоноидов, лук содержит такое вещество, как кверцетин, являющимся отличным антикоагулянтом.Помимо этого кверцетин:- Регулирует уровень холестерина.- Успокаивает воспалительные процессы.- Является антиоксидантом.- Помогает бороться с аллергией.- Укрепляет сердце.- Защищает органы пищеварения.- Препятствует тромбообразованию при сгущении крови.Снижает уровень «плохого» холестерина и увеличивает количество «хорошего»Как было отмечено выше, кверцетин не только препятствует образованию тромбов, но и позволяет регулировать уровень холестерина в крови.Доказано, что этот компонент лука способен снижать количество «плохого» холестерина в крови, стимулируя при этом производство «хорошего» холестерина.Антиоксиданты кверцетина позволяют нам внимательно заботиться о здоровье нашего сердца.Препятствует развитию опухолейСодержащиеся в луковицах антиоксиданты хорошо известны тем, что препятствуют развитию опухолей в теле человека. Так, многие из антиоксидантов лука помогают нам избежать появления злокачественных опухолей.Согласно данным некоторых исследований, регулярное употребление лука снижает риск заболевания такими видами рака, как:- Колоректальный рак.- Рак пищевода.- Рак простаты.- Рак желудка.Повышает настроение и улучшает сонЛук содержит большое количество фолиевой кислоты. Благодаря этому компоненту наш головной мозг получает большее количество крови, а вместе с ней кислорода и различных важных питательных веществ.Также лук стимулирует выработку серотонина и допамина в головном мозге человека.Благодаря этому наше настроение повышается, а также улучшаются качество сна и аппетит.Приносит пользу волосам и кожеВысокое содержание витамина С в луке способствует выработке коллагена, который необходим для поддержания кожи в тонусе.Коллаген способствует регенерации клеток, увлажняет нашу кожу и делает ее более эластичной. В результате наша кожа становится мягкой и подтянутой.Стоит ли говорить о том, как важно это для нашей красоты.Что касается волос, то и здесь коллаген играет важную роль. Благодаря ему наши волосы становятся крепкими, объёмными и приобретают здоровый блеск.Стимулирует выведение токсиновЛук содержит аминокислоты, которые помогают очищать наш организм от токсинов и шлаков.Эти аминокислоты облегчают выведение таких тяжёлых металлов, как свинец, кадмий и мышьяк.Благодаря луку наша печень лучше справляется с очищением нашего организма от этих химических элементов.Когда подобные токсины накапливаются в печени, увеличивается риск развития различных заболеваний. Этого можно избежать, добавив в свой рацион больше пищи, стимулирующей очищение от токсинов.С учётом вышеперечисленного лук можно считать одним из основных продуктов, на которые нужно обратить внимание.Укрепляет здоровье кишечникаЛук не только помогает избежать развития колоректального рака, но и приносит большую пользу здоровью кишечника в целом.Содержащаяся в этом овоще диетическая клетчатка стимулирует размножение полезных для кишечника бактерий и защищает нас от диареи.Но это ещё не все! Такая клетчатка предохраняет нас от язвы желудка и кишечника. Как известно, эти заболевания сопровождаются сильными болями.Снижает уровень сахара в кровиЕщё одна хорошая новость для тех, кто болеет диабетом или имеет знакомых, страдающих этим заболеванием.Одним из содержащихся в луке минералов является хром. Это вещество помогает регулировать уровень глюкозы в крови.Что касается серы, этот химический элемент стимулирует выработку инсулина. Это целебное свойство лука приносит пользу не только диабетикам, но и здоровым людям.Можно смело утверждать, что полезные свойства лука неисчислимы. Поэтому рекомендуется как можно чаще использовать этот овощ при приготовлении различных блюд.Лук принесёт больше пользы, если вы будете есть его сырым. Стоит помнить о том, что из-за тепловой обработки овощи теряют часть своих полезных свойств.Если у вас чувствительный желудок, рекомендуется есть лук в умеренных количествах. У таких людей злоупотребление луком может привести к повышению кислотности и вздутию живота.