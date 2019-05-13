Названы главные признаки сбоя работы кишечника

Пять главных признаков.Специалисты изучили работу кишечника и назвали пять главных признаков сбоя. При наличии одной проблемы на протяжении продолжительного времени, нужно обязательно обратиться в медучреждение.Боль самый частый признак нарушений в работе желудка. Если человек чувствует ее в нижней части живота, то проблемы с тонким кишечником, а если она отдает в бока - с толстым. Все это может указывать на микробный дисбаланс.Следующий в списке метеоризм. При нем появляются колики и вздутие. Если такие случаи единичны, поднимать панику не стоит. Однако при дискомфорте на протяжении некоторого времени, необходимо срочно проконсультироваться с врачом.Замыкает тройку запор. В норме человек должен посещать туалет не реже трех раз в неделю.В перечне также оказалась кровь в каловых массах. Это может свидетельствовать о геморрое, трещинах в прямой кишке или даже онкологии.Пятой проблемой является диарея. Если она сопровождается рвотой, спазмами и повышенной температурой тела, то незамедлительно нужно обратиться за медицинской помощью.