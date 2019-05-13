Названы правила, способные на 50% снизить риск заболеть раком

О них важно знать.Какие только продукты не наделялись чудодейственными свойствами, благодаря которым они якобы способны предотвратить развитие любой онкопатологии: брокколи и свекла, льняное масло и зеленый чай, куркума и чеснок… Как было бы чудесно, если бы все было так просто.К огромному сожалению, пока ученым неизвестен ни один продукт, способный оказать хоть сколько-нибудь существенное влияние на предотвращение онкологических заболеваний. Научно доказано негативное влияние на вероятность развития рака лишь следующих факторов: курение, ожирение, присутствие в рационе питания больших количеств трансжиров и промышленно переработанных мясных полуфабрикатов. А любые истории про какие-либо продукты, способные предотвращать возникновение рака, – увы, всего лишь мифы.Разумеется, необходимо придерживаться правил здорового питания, употребляя достаточные количества фруктов, ягод и овощей, но не стоит рассчитывать, что только правильно подобранные продукты на 100% гарантируют защиту от онкозаболеваний. И сбалансированный рацион, и нормальный индекс массы тела, и разумно подобранная по возрасту и состоянию организма физическая активность, естественно, помогают сохранить здоровье, но полностью защитить, к огромному сожалению, все же не смогут.Однако даже 50%-ное снижение персонального риска развития онкологических заболеваний стоит тех усилий, которые требуются на соблюдение научно доказанных мер предосторожности, перечисленных в «Европейском кодексе против рака». Этот наиболее авторитетный на сегодняшний день документ был разработан Международным агентством по исследованию рака, одним из структурных подразделений Всемирной организации здравоохранения, созданным в 1965 году. Каждый его пункт был сформулирован на основании многолетних научных исследований и имеет внушительную доказательную базу. Выполнение любым человеком совокупности этих 12 правил может наполовину снизить риск возникновения у него раковых заболеваний.Европейский кодекс против ракаНе курите. Не употребляйте табак в любой форме.Сделайте дом местом, свободным от табачного дыма. Это касается и рабочих помещений.Поддерживайте здоровый вес.Будьте физически активным, избегайте малоподвижного образа жизни.Придерживайтесь правил здорового питания:ешьте больше цельных зерен, бобовых, овощей и фруктов;ограничьте потребление высококалорийных продуктов, избегайте напитков с добавлением сахара;избегайте переработанного мяса (колбасных изделий и т. п.);ограничьте потребление красного мяса и продуктов с высоким содержанием соли.Ограничьте либо совсем исключите потребление алкогольных напитков.Избегайте избытка солнечного света, особенно это касается детей. Не загорайте, не пользуйтесь солярием.Следуйте правилам техники безопасности на производстве и в быту, избегайте воздействия опасных веществ.Выясните, не подвергаетесь ли вы воздействию излучения, нет ли в помещении, где вы находитесь, повышенной концентрации радона. Примите меры для снижения высокого уровня концентрации радона.Для женщин:Грудное вскармливание снижает риск развития рака у матери. Кормите грудью вашего ребёнка, если это возможно.Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) повышает риск развития некоторых видов рака. С осторожностью используйте ЗГТ.Обеспечьте вашим детям участие в программе вакцинации:Против гепатита B (для новорождённых).Против вируса папилломы человека (ВПЧ) (для девочек).Примите участие в организованной программе диагностики (скрининга) раковых заболеваний:Рак кишечника (мужчины и женщины).Рак молочной железы (женщины).Рак шейки матки (женщины).