Найден способ лечения смертельных болезней легких

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Американские специалисты разработали технику перекрестного кровообращения с использованием свиней.Ученые нашли новый способ регенерации трансплантируемых легких. Это поможет страдающим от заболеваний дыхательной системы пациентам в терминальной стадии. Результаты разработки опубликованы на портале MedicalXpress.Американские специалисты разработали технику перекрестного кровообращения с использованием свиней, с помощью которой можно 36 часов поддерживать легкие. За это время медики могут успеть провести все необходимые процедуры, позволяющие восстановить ткани для трансплантации. При этом регенерация легких происходит в специальной камере рядом с пациентом, которому назначена пересадка.Раньше на все процедуры для подготовки донорских легких было всего лишь шесть часов, не всегда этого времени было достаточно. В дальнейшем ученые планируют еще увеличить время на восстановление органа.