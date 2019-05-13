Обнаружен способ восстановления клеток сетчатки

Учёные выяснили, что у млекопитающих тоже есть естественный механизм регенерации.Американские исследователи выяснили, что мешает восстанавливаться сетчатке. Регенерации внутренней оболочки глаза у людей и млекопитающих препятствует естественный механизм, не дающий расти живой ткани. Исследователи изменили последовательность молекул, которые передают сигналы внутри клетки.В результате им удалось в лабораторных условиях восстановить несколько клеток. Учёные надеются, что их открытие поможет в будущем возвращать зрение пациентам с повреждённой сетчаткой.Исследователи из Бейлорского медицинского колледжа (США) обнаружили механизм, который мешает восстановлению клеток сетчатки. Совместно с учёными из Института сердечно-сосудистых исследований и Института сердца штата Техас им удалось частично решить эту задачу и восстановить несколько клеток, сообщается в статье журнала Cell Reports.Повреждение внутренней оболочки глаза часто приводит к полной слепоте у людей и млекопитающих. Механизм, блокирующий размножение клеток сетчатки, был ранее неизвестен. В поисках средства, способного восстанавливать зрение, учёные обратили внимание на рыбок из рода данио.«Некоторые животные, такие как рыбки данио-рерио, могут вернуть себе зрение благодаря особым клеткам, которые называются глиальные клетки Мюллера. Когда сетчатка повреждена, они начинают делиться, заполняют собой потерянные участки и восстанавливают её нейронную сеть»,- утверждает главный автор исследования, доцент кафедры молекулярной физиологии и биофизики Онкологического центра в Бейлоре Росс Поче.В результате исследований учёные выяснили, что у млекопитающих тоже есть естественный механизм регенерации, подобный существующему у данио.Но его работу подавляет «сигнальный путь бегемота» - последовательность молекул, которая отвечает за передачу информации внутри клетки и контролирует размеры органов у животных. Своё название она получила из-за известной учёным генной мутации, которая приводит к чрезмерному разрастанию тканей, похожих на складки гиппопотама.Лаборатория доктора Поче объединила усилия с техасскими кардиологами, специализирующимися на регенерации тканей после инфаркта. Исследователи решили изменить «бегемотовый блокиратор» таким образом, чтобы тот не мешал клеткам восстанавливаться. Учёные внесли изменения в его молекулярную последовательность и добились промежуточного успеха - естественный механизм защиты «сломался». «Клетки Мюллера» продолжили размножаться в лабораторных условиях и продемонстрировали свойства, необходимые для восстановления сетчатки.Учёные уверены, что смогут усилить полученный эффект, чтобы научиться полностью восстанавливать зрение.«До этого дня исследователи не знали, какой внутренний механизм блокирования мешал «клеткам Мюллера». Нашим следующим шагом станет поиск пути управляемого размножения этих клеток в сетчатке для её полной регенерации»,— утверждает доктор Поче.