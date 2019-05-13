Медики рассказали, почему нельзя часто пользоваться отбеливающей пастой

Сегодня видов пасты для чистки зубов - тысячи.«Выглядеть как звезда Голливуда» - это выражение подразумевает, в первую очередь, ослепительную белоснежную улыбку во все тридцать два зуба. Для ее достижения люди готовы на любые жертвы в прямом и переносном смысле.Когда о зубной пасте еще никто не слышал, для чистки полости рта использовались мелко растертая зола, шерсть с медом, корни определенных растений, зерна какао очень крупного помола, соль и многое другое. Позже появился порошок из мела, в который со временем стали добавлять сок и масла различных растений, затем эфирные масла. Во второй половине сороковых годов XIX века такую смесь впервые упаковали в тюбики. Это было рождение зубной пасты.Но, выбирая ее в магазине, мы, как правило, ищем пасту с определенными функциями. Наиболее популярной в этом плане является отбеливающая зубная паста.По способу воздействия такие пасты делятся на два вида: абразивные и химические, рассказывает заведующая отделением стоматологии НМИЦ профилактической медицины Екатерина Койтова. Абразивные (по-другому - механические) состоят из веществ, помогающих счищать налет с зубов. Как правило, это такие вещества, как бентонитовая глина, оксид кремния, дикальций фосфат. Такой вид пасты нужен, если обычная не справляется с налетом на зубах. Но с ним нужно быть предельно осторожным.Как поясняет лондонский стоматолог Рона Эскандер, к примеру, отбеливающие пасты с древесным углем содержат в своем составе твердые частицы, способные легко стирать эмаль. Английский доктор предлагает при выборе такой пасты особое внимание обращать на наличие в ней фторидов, кальция, фосфора, других минеральных веществ. Они обеспечивают дополнительную защиту зубов, не давая абразивным частицам слишком грубо воздействовать на эмаль.Стоматологи рекомендуют при выборе отбеливающей пасты обращать внимание на степень абразивности - RDA. Если у вас очень чувствительные зубы, то число RDA должно быть минимальным - 25. Для здоровых зубов, особенно если их обладатели заядлые курильщики или любители кофе, степень абразивности может быть высшей - 100.Вторая группа отбеливающих паст - химические - производит очистку зубов за счет химических компонентов. В основе своей это перекиси водорода либо активного кислорода. Врач стоматологической клиники InSmile Глеб Пекли предупреждает, что в пасте не должно быть перекиси водорода более 0,1%. Если уровень концентрации превышает эту цифру - можно совсем лишиться эмали. Кроме того, доктор предупреждает, что химические отбеливающие пасты лишь восстанавливают естественный цвет зубов, а он, как правило, далеко не белоснежный. Сделать его таковым могут только профессионалы с помощью специальных препаратов.Еще один момент, на который обращают внимание стоматологи: воздействие пасты с перекисью водорода имеет накопительный эффект. То есть, наглядные результаты появятся не раньше, чем через полторы - две недели. При этом, как утверждают специалисты Стоматологической ассоциации России, использование пасты с перекисью водорода видоизменяет микрофлору полости рта: полезных симбиотических бактерий становится в разы меньше, а их место занимают патогенные микроорганизмы.По словам Глеба Пекли, отбеливающая зубная паста вообще не предназначена для постоянного применения. Ее следует использовать недели за две до какого-либо мероприятия, на котором вы хотите быть с неотразимой улыбкой.Но при постоянном использовании такая паста способна лишь навредить зубной эмали. Еще один важный момент, на который обращает внимание доктор: легкая желтизна зубов - показатель нормальной концентрации дентина - строительного материала для зубов, поэтому не стоит фанатично надраивать зубы до неестественной белизны.