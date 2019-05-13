Развеяны мифы по поводу сердечной недостаточности

Ученые опровергли некоторые наиболее популярные мифы.В частности утверждение о том, что жертвам этой болезни вредны физические нагрузки, не соответствует действительности. В реальности, спорт может стать одним из методов лечения.Ученые опровергли некоторые наиболее популярные мифы в отношении сердечной недостаточности. Они также подчеркнули, что значительное количество людей плохо осведомлено по поводу этого угрожающего жизни нарушения в работе сердца. К примеру, 25% опрошенных считают, что пациентам с сердечной недостаточностью категорически нельзя заниматься спортом. При этом мало кто слышал о том, что физические нагрузки являются одним из средств лечения данной патологии. Оказалось, что значительное количество людей ставят знак равенства между сердечной недостаточностью и инфарктом, хотя первое представляет собой хроническое и длительно развивающееся состояние, при котором сердце не может прокачивать достаточное количество крови по организму, а второе - внезапное и резкое ухудшение в работе сердца после блокады снабжающих его кровью артерий. Обычно инфаркты являются следствием смерти части сердечной мышцы.Еще один распространенный миф связан с тем, что якобы только пожилые люди заболевают сердечной недостаточностью. При этом порядка 4% всех пациентов с данной патологией сердца моложе 55 лет. У некоторых диагноз ставится ещё в подростковом возрасте. Многие считают, что сердечная недостаточность означает остановку в работе сердца (что наблюдается при острой сердечной недостаточности, но не хронической). На самом деле, этому органу отныне требуется дополнительная поддержка для прокачки крови по организму.Удивительно, как много людей воспринимают сердечную недостаточность, как нечто не очень серьёзное. К сожалению, через три года после установки диагноза из жизни уходит до 70% пациентов с сердечной недостаточностью. С этим связан и другой миф: при наличии сердечной недостаточности состояние здоровья якобы будет только ухудшаться. В реальности, сценарий развития болезни трудно предсказать, и у каждого пациента она проходит по-разному. Человек может взять под контроль эту патологию и даже существенно снизить тяжесть симптомов.