Названа каша, способная предотвратить ожирение

Результаты последних исследований.Проверив связь между употреблением риса и риском возникновения ожирения, ученые пришли к выводу, что его употребление может защищать от избытка жира в теле.Регулярное, но при этом умеренное употребление риса способно предотвратить развитие у человека ожирения, - об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами из Колледжа гуманитарных наук в Киото (Япония).«В странах, где жители едят в среднем по 150 г риса в день, уровень ожирения значительно ниже», - цитирует ресурс авторов проекта.Прежде чем сделать этот вывод, ученые проанализировали рационы питания, свойственные жителям 136 стран с населением более 1 млн человек. Информация о рационах была представлена Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Данные об особенностях питания были соотнесены с показателями распространенности ожирения, расходов на здравоохранение и ВВП на душу населения.Ученые констатировали, что включение риса в регулярный рацион питания помогло бы задержать стремительное распространение ожирения среди населения планеты. Исследователи подсчитали: если бы каждый взрослый человек начал употреблять по 50 граммов риса в день, масштабы ожирения во всем мире сократились бы на 1%.Руководитель исследования, профессор Томоко Имаи, отметила, что употребление риса защищает от переедания – этому способствуют присутствующие в рисе клетчатка и питательные вещества. В то же время она высказалась о том, что слишком большое количество риса в рационе делает людей более склонны к диабету и метаболическому синдрому – этот продукт приводит к небольшому повышению уровню глюкозы в крови после приема.