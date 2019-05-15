Как очистить организм весной: советы диетолога

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В домашних же условиях процедуры очистки должны быть легкими и приятными, что немаловажно – безопасными.Весна ассоциируется у нас с обновлением и новой жизнью – природа начинает пробуждаться, радуя глаз и повышая настроение.При этом мало кто знает, что весной человеческий организм также восприимчив к переменам и с радостью «сбросит» с себя все последствия долгой зимы в виде токсинов и шлаков. Давайте разберемся, как ему в этом помочь, укрепив при этом здоровье, повысив иммунитет и улучшив работу внутренних органов, а вместе с ним – и свой внешний вид.Квалифицированные методики выступают против радикальных методов очищения организма от шлаков, если того не подразумевает курс лечения. Но в таком случае процедуры проходят под наблюдением специалиста. В домашних же условиях процедуры очистки должны быть легкими и приятными, что немаловажно – безопасными. Диетолог Людмила Бабич согласилась рассказать нам о самых действенных методах, которые, помимо своего прямого назначения – очистки организма, помогут укрепить иммунную систему, наладить работу органов пищеварения, позитивно скажутся на жизненных силах и даже внешности.Травяные сборы против токсиновО том, что правильно смешанные травы способны влиять на организм, лечить различные недуги, повышать настроение и влиять на общее состояние человека наши предки знали еще задолго до того, как за помощью стали обращаться к врачам.К сожалению, многие знания были забыты в связи с тем, что их вытеснили более современные и быстро действующие препараты. Тем не менее, в украинских семьях по-прежнему часто заваривают мяту при ангине, ромашку – при болях в животе и так далее. Рекомендуем внести в свой список рецептов и несколько простых, но действенных напитков для очищения организма.Прежде всего, запаситесь талой водой – для этого просто заморозьте чистую воду, лучше минеральную без газа, а потом дайте ей растаять. Когда она достигнет комнатной температуры, нужно добавить в нее пять столовых ложек молодой хвои, пару ложечек луковой шелухи и столько же плодов шиповника. Все это нужно прокипятить в течение 10 минут и, не процеживая, оставить на ночь. Утром снова поставьте смесь на огонь и вновь кипятите 5-7 минут и снова оставьте на ночь. Ну а уже со следующего дня начинайте пить целебный отвар небольшими порциями в течение всего дня (по половине небольшой чашки). Данный отвар укрепляет защитные силы организма, запускает механизм самоочищения, выводит токсины.Поделилась старинным рецептом также врач: «В литр чистой воды нужно добавить две чайных ложки сушеного корня лопуха и кипятить 10 минут на большом огне. Далее прикручиваете огонь и варите дальше, добавляя столовую ложку клевера лугового, бузины и мяты перечной.Дайте отвару остыть, процедите и пейте в течение недели по 100-150 граммов за полчаса до еды. На вторую неделю – дважды в день, а на третью – с утра натощак. Этот рецепт хорош еще и тем, что помимо очищения от шлаков, способствует очистке крови и печени, а после курса улучшается состояние кожи, ногтей и волос», - заверила эксперт.Избавление от солейОтложение солей раньше ассоциировалось с солидным возрастом. Однако в современных условиях им страдают и совсем молодые люди. Бороться с отложениями солей довольно сложно, потому лучше их не допускать. Главными в профилактике являются сбалансированное питание, сведение вредных привычек к минимуму (а лучше избавление от них) и активный образ жизни с регулярными физнагрузками.«Полностью вывести солевые отложения из организма невозможно, чего бы ни обещали рекламные ролики и яркие упаковки препаратов. Потому лучше вести правильный образ жизни и периодически проводить легкую чистку организма, без агрессивных препаратов и опасных процедур. Прекрасно зарекомендовал себя бурый рис, который способствует нормализации веса, улучшению обмена веществ и профилактике отеков. Для очищения организма от солей нужно ежедневно на завтрак употреблять вымоченный рис (просто залейте на ночь кипятком порцию риса и закройте крышку, чтобы он настоялся и «приготовился»), а в течение дня ограничивайте потребление соли, жареного и копченого», - отметила специалист.Данная «процедура» рассчитана на 7-10 дней и прекрасно переносится, так как не требует ограничений в еде, кроме вредных продуктов.Овес наладит работу печениПечень является фильтром организма и влияет практически на все процессы, которые в нем происходят. К сожалению, в современном мире найти человека с совершенно здоровой печенью крайне сложно. Ведь на нее негативно воздействует все – начиная от неправильного питания и вредных привычек до экологии и стрессов. Выявить сбои в работе печени на ранней стадии практически невозможно, если не проводить регулярные проверки у специалистов, так как этот орган не болит и потому не сигнализирует о своих недугах. Заметить проблемы с печенью можно по быстрой утомляемости, тошноте, апатии, ломкости ногтей и землистом цвете лица. Согласитесь, «букет» симптомов малоприятен. Потому для защиты печени и для помощи ей в самоочищении, помимо правильного образа жизни, стоит регулярно проводить профилактические «очистки».«Для этого стоит промыть теплой кипяченой водой стакан зерен овса и засыпать в кастрюлю, добавив 2 столовые ложки сухих листьев брусники и столько же березовых почек. Залить двумя литрами кипятка, плотно закрыть и сутки настаивать в прохладном месте.В другую емкость засыпать стакан перемолотых ягод шиповника, залить водой и поставить на огонь, как только закипит - добавить по столовой ложке рыльцев кукурузы и спорыша. Немного прокипятить, остудить, после чего оставить на пару часов и влить в первую кастрюлю, после того как ее содержимое уже настоится», - рассказал эксперт.Полученный отвар нужно пить за полчаса до завтрака каждый день, небольшими порциями – сначала по 50 граммов пару дней, еще несколько дней по 100 граммов, и, наконец, по 150 граммов в день. Общий курс (начиная с первого дня) – десять дней без перерывов. Все это время запрещена копченая и консервированная пища, фаст-фуд, вредные снеки и алкоголь.Детокс-продуктыТак называемые «детокс-продукты» - это группа вполне привычных нам ингредиентов, которые имеют свойства очищать организм и выводить из него накопившиеся токсины. Их список постоянно меняется, диетологи разных стран периодически заявляют об открытии нового чудодейственного продукта, о котором, однако, быстро забывают. Потому врач рекомендует не гнаться за модой и употреблять побольше овощей и фруктов в свежем виде и желательно в сезон.«Очищению организма способствует разнообразная зелень – лук, листья салата, шпинат, петрушка, укроп, базилик и так далее. Они богаты витаминами и отлично справляются с очисткой пищеварительной системы. А хлорофилл, содержащийся в зелени, не дает размножаться «вредоносным» бактериям и выводит токсины», – говорит врач.Стоит также чаще употреблять цитрусовые. Лимоны, апельсины и грейпфруты богаты биологически активными веществами и витамином С, которые участвуют в процессе очистки организма», - рассказала врач.Невероятно полезны водоросли, так как они богаты спирулином и хлореллой, которые связывают токсины и помогают их быстрому выведению из организма.Суперпродуктами для печени являются всем доступная свекла и ароматный сельдерей, который придаст любимым блюдам пикантности.Ускорить вывод токсинов из организма и наладить работу органов ЖКТ помогают также кисломолочные продукты.