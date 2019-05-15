Названы самые вредные продукты для женского здоровья

Они негативно влияют на организм.Диетолог Елена Кален назвала топ-5 продуктов, которые очень негативно влияют на организм и здоровье женщины.Так, она призвала исключить их из своего рациона. Список Кален опубликовала на личной странице в Instagram.СольПо словам диетолога, соль вызывает отеки. Также она особенно противопоказана за неделю перед критическими днями.Кофе и чайКофе и чай негативно влияют на ткань молочных желез, а содержащийся в них кофеин повышает уровень пролактина. Кален порекомендовала выбирать чай предпочтительно травяной, а кофе пить не более 1-2 чашек в день.СахарПо словам эксперта, сахар повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Также он вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирению внутренних органов.Кален отметила, что рекомендуемая суточная доза сахара по данным ВОЗ для женщины составляет не более 9 чайных ложек в день.АлкогольКасаемо алкоголя, эксперт отметила, что он нарушает функционирование яичников. Также негативно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.ЧипсыПо словам Кален, за счет приготовления в рафинированном масле чипсы становятся канцерогенным продуктом и повышают уровень плохого холестерина в крови, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумию.