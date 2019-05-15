Детокс: чем так полезно сезонное очищение организма

Как с помощью продуктов и правильной системы питания улучшить цвет лица, качество кожи и зарядиться отличным настроением? Об этом подробно рассказывает доктор Оливье Куртен-Кларанс в книге «Красота у вас в тарелке».Красота начинается с тарелки. Но, к сожалению, о принципах правильного питания и взаимосвязи между тем, что мы едим, и тем, как выглядим, пока знают немногие. Хорошая новость в том, что, если решиться вступить в клуб адептов правильного питания, сойти с выбранной дороги будет сложно.Мотивацией и дальше следовать принципам ЗОЖ станут более совершенные пропорции тела, чистая кожа, бодрость, которая позволяет по-настоящему радоваться жизни. Один из важных шагов на пути к таким изменениям — детокс: он помогает восстановить ресурсы организма, вернуть телу ощущение легкости и вновь обрести здоровый цвет лица.Не стоит думать, что детокс — сложный и мучительный процесс. Напротив, часто он дарит массу приятных открытий, не говоря уже о возможности восстановить жизненные силы и восполнить запас энергии.Когда лучше начинать?При первой же возможности! Например, прямо сейчас, в праздники, когда не надо ходить в офис, а значит, легко избежать искушений в виде чашки кофе с молоком, булочки или салата с майонезом. Тем более что начинается пора созревания сезонных овощей, а они лучше всего подходят для домашней программы детокса.Сколько должен длиться процесс?Тут каждый сам себе режиссер. Обычно он длится не менее двух дней, но не более двух недель, особенно если речь идет о первом разе. Детокс — достаточно серьезное испытание для организма. Первый этап состоит в переходе на так называемые гипотоксичные продукты. Задача — отказаться от пищи, засоряющей организм, в пользу полезной.Какие продукты выбирать?Как минимум половину вашего рациона должны составлять свежие фрукты и овощи. Должны ли они быть органическими? Не обязательно, если речь о киви, ананасе, манго, дыне, грейпфруте, луке, батате, папайе. А вот клубника, земляника, нектарины, персики, яблоки, сельдерей, шпинат, сладкий перец, картофель, горох, томаты — желательно. Но в любом случае полезно употребление большого количества любых фруктов и овощей.Как готовить?В период детокса крайне важно есть сезонные продукты в сыром виде. Иногда их можно подвергать термической обработке, но не все и не всегда. В сырых овощах много ферментов, улучшающих процесс пищеварения. Главное — отдавать предпочтение тем, что обладают высокой пищевой ценностью и легко усваиваются организмом. Если же хотите приготовить теплое блюдо, выбирайте наиболее щадящие методы термической обработки.Важный момент: разнообразиеДетокс — отличная возможность удивить свои вкусовые рецепторы чем-то новым.В рамках программы гипотоксичного питания избегайте рафинированных или химически обработанных продуктов: они не принесут ничего, кроме пустых калорий. Замените их цельными продуктами: киноа, ячменем, амарантом или гречкой. Это прекрасная альтернатива блюдам на основе пшеницы. Мясо стоит заменить продуктами, богатыми растительными белками, — соей, водорослями, тофу, пророщенными семенами. Сочетайте злаковые и бобовые, например, рис и фасоль или чечевицу.Пропорция 80/20 (80% злаковых и 20% бобовых) дает организму высококачественный белок.Детокс: черный списокА вот об этих продуктах стоит забыть:Газированные напитки — их употребление приводит к укорачиванию теломер, концевых участков хромосом, представляющих собой соединения ДНК и белков, и приводит к старению клеток. Согласно исследованиям, ежедневное употребление 600 мл сладких газированных напитков ускоряет старение на 4,6 года.Магазинные полуфабрикаты — уже ни для кого не секрет, что пища, претерпевшая множество трансформаций, негативно сказывается на здоровье и внешности. О такой еде стоит забыть раз и навсегда.Рафинированный сахар — он не содержит витаминов, полезных минералов и микроэлементов. Это самые настоящие пустые калории. Хочется сладкого? Съешьте чайную ложку меда. И вкусно, и полезно.Соль — чрезмерная любовь к ней чревата развитием сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии. Кроме того, соль разжигает аппетит и задерживает жидкость в организме.Алкоголь — он замедляет выделение токсинов из организма, препятствует нормальному насыщению влагой тканей, а крови — кислородом, вызывает серьезную потерю витаминов.Насыщенные жиры — их много в мясе, колбасе, молоке. При избыточном употреблении они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Детокс — отличный повод научиться питаться умеренно, чтобы уменьшить нагрузку на пищеварительную систему. Используйте это время, чтобы привыкнуть жить без добавки.