Главные факторы риска опухолей мозга

Это один из самых тяжелых типов рака, который плохо поддается лечению. И лучше сделать все, чтобы не допустить его изначально.Наследственность. Если кто-то в вашей семье уже страдал от опухолей мозга, то и у вас вероятность возникновения этой опасной болезни намного повышается. К сожалению, данный фактор риска никак нельзя ликвидировать, но будет разумным более часто проходить специфические проверки в медицинских учреждениях, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, когда есть неплохие шансы.Ожирение. Наличие лишнего веса отрицательно воздействует на многие аспекты здоровья, включая и повышение риска опухолей мозга. Несколько исследований подчеркивали, что жертвы ожирения действительно имеют более высокую вероятность столкнуться с раком мозга.Ослабленный иммунитет. Если ваши иммунная система слаба, то вероятность развития лимфомы мозга увеличивается. Это вид рака, который начинается в лимфоцитах.Воздействие радиации. При лечении других видов рака вроде лейкоза часто используется метод облучения или воздействие мощных доз радиации. Однако радиация повышает вероятность опухолевых заболеваний мозга, которые могут возникнуть в течение следующих 10-15 лет