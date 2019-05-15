При отказе от алкоголя восстанавливается и печень с циррозом

Отказ от алкоголя – лучшее, что может сделать человек для своей печени. Тогда она может восстановиться даже при начавшемся циррозе.Доктор медицинских наук, профессор, руководитель центра изучения печени РУДН Павел Огурцов сообщил о том, что печень обладает большим потенциалом к восстановлению, при условии, что пьющим человеком не перейден тот рубеж, за которым уже начинается терминальная стадия болезни органа.«Если нет гепатита, даже на начальных стадиях цирроза печень имеет возможность восстановиться», - заявил ученый.Что действительно опасно – это острый алкогольный гепатит тяжелого течения, пояснил Огурцов. По словам ученого, смертность при данном нарушении может достигать 70%.При болезнях печени, добавил Павел Огурцов, необходима пожизненная безалкогольная диета. Если она нарушается, «проблемы очень быстро возвращаются». Кроме того, восстановлению печени мешают бессистемный и бесконтрольный прием лекарств, а также переедание.Отметим, на днях ученые из Саутгемптонского университета выступили с заявление о том, что смертность вследствие болезни печени в ближайшие годы возрастет по всему миру и превысит смертность от инфарктов. В опубликованном ими докладе говорится, что росту числа заболеваний печени способствуют глобальный тренд ожирения, увлеченность нездоровыми продуктами питания, употребление алкоголя, лекарственных и наркотических веществ.