Найден овощ, способный остановить развитие рака

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Помидоры являются очень полезными для профилактики рака.Ученые рассказали о том, какой овощ может помочь остановить развитие онкологических заболеваний. Исследования провели американские ученые из Университета штата Огайо.По их словам, эксперимент был проведен на мышах. Грызунов облучали ультрафиолетовыми лучами и кормили кормом со специальной добавкой. В него добавляли томатный порошок. Было установлено, что у той группы мышей, которая питалась томатами, развилось на 50% меньше опухоли.Исследования показали, что помидоры являются очень полезными для профилактики рака, так как содержат каротиноиды. Они способны накапливаться под кожей человека и поглощать излишки полученного ультрафиолета.Таким образом, чтобы существенно снизить риск развития рака кожи, необходимо каждый день есть помидоры.Отметим, что ранее ученые признали, что полностью излечиться от рака невозможно. На сегодняшний день наиболее эффективным методом борьбы с опухолями является блокировка развития метастазов.