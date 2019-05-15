Названа главная причина зимних смертоносных инфекций

Все грызуны содержались в камерах с одинаковой температурой.Ученые Йельского университета в США определили причину, почему люди чаще заражаются и умирают от гриппа в зимние месяцы. По мнению специалистов, этому способствует низкая влажность.Исследователи провели эксперименты с участием генетически модифицированных мышей, которые являлись животной моделью человеческого иммунитета. Все грызуны содержались в камерах с одинаковой температурой, но с нормальной или низкой влажностью, после чего их заражали вирусом гриппа А.Оказалось, что низкая влажность снижает эффективность, с которой реснички на поверхности клеток дыхательных путей удаляют вирусных частиц и слизи.Также уменьшалась способность клеток в легких восстанавливать повреждения, вызванные инфекционными агентами. Наконец, наблюдались сбои в работе врожденного иммунитета, характеризующегося выработкой интерферонов и других сигнальных соединений, предупреждающие соседние клетки о вирусах.По словам ученых, увеличение содержания водяного пара в воздухе в помещении с помощью увлажнителей является потенциальной стратегией облегчения симптомов гриппа и ускорения выздоровления.