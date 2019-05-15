Названы основные признаки рака кожи

В группу риска попадают люди, у которых часто появляются новые родинки.Меланома - одно из самых опасных кожных заболеваний. В том числе потому, что ее достаточно непросто диагностировать. Поэтому лучше всего обнаружить болезнь в ее так называемом предраковом состоянии.Именно им с особой тщательностью стоит следить за состоянием кожи и систематически показываться врачу.Одним из главных признаков возможных онкологических заболеваний считаются родинки нетипично темного цвета. Также особое внимание стоит уделять родинкам с неровными краями, а также тем родинкам, на поверхности которых присутствует видимое шелушение.Зуд также может быть симптомом болезни.К сожалению, не всегда меланому можно определить по этим признакам. Часть новообразований может иметь типичный цвет.Меланома считается одним из самых агрессивных кожных заболеваний, именно оно в большей степени склонно к метастазированию. Поэтому необходимо регулярно бывать на приеме у врача и тщательно следить за состоянием кожи.