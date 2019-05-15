Названы основные признаки рака кожи
Меланома - одно из самых опасных кожных заболеваний. В том числе потому, что ее достаточно непросто диагностировать. Поэтому лучше всего обнаружить болезнь в ее так называемом предраковом состоянии.
Именно им с особой тщательностью стоит следить за состоянием кожи и систематически показываться врачу.
Одним из главных признаков возможных онкологических заболеваний считаются родинки нетипично темного цвета. Также особое внимание стоит уделять родинкам с неровными краями, а также тем родинкам, на поверхности которых присутствует видимое шелушение.
Зуд также может быть симптомом болезни.
К сожалению, не всегда меланому можно определить по этим признакам. Часть новообразований может иметь типичный цвет.
Меланома считается одним из самых агрессивных кожных заболеваний, именно оно в большей степени склонно к метастазированию. Поэтому необходимо регулярно бывать на приеме у врача и тщательно следить за состоянием кожи.
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