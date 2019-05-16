Ученые из США настоятельно советуют не мыть сырую курицу

Не нужно мыть сырую курятину перед ее приготовлением. В противном случае сидящие на ней бактерии распространятся по кухне, что грозит пищевым отравлением.На том, что сырая курица не нуждается в мытье, настаивают специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты указывают на то, что существует связь между мытьем курятины и высоким риском инфицироваться бактериями, вызывающими токсикоз организма. По их словам, в США ежегодно около миллиона человек заболевают в связи с употреблением в пищу зараженного птичьего мяса.Настоятельно советуя на мыть сырое куриное мясо, инфекционисты мотивируют данное решение тем, что капли воды, разбрызгиваясь, могут распространить по кухонному пространству болезнетворных возбудителей. В частности, сырая курица часто бывает заражена бактериями Campylobacter, иногда - бактериями Salmonella и Clostridium perfringens,«Не нужно мыть сырую курицу. Во время этой процедуры куриные соки способны загрязнить собой другие продукты питания, посуду и столешницы», - констатировали ученые из США.По их словам, бактерии, находящиеся на поверхности курятины, будут полностью уничтожены тепловой обработкой.Разделывать курятину эксперты советуют на пластиковой или керамической доске, предназначенной только для мяса. После разделывания доску и столешницу необходимо тщательно вымыть с мылом. Так же старательно следует вымыть руки.Помимо этого, инфекционисты порекомендовали не ополаскивать перед готовкой сырую говядину, свинину, баранину, индейку.