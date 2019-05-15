Занятия бегом способствуют улучшению в состоянии сосудистой системы – оно начинает соответствовать более молодом возрасту.Бег способен обратить вспять старение сосудов, к такому заключению пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. В отчете по проведенному ими исследованию говорится, что у начинающих бегунов снижается артериальный возраст.В течение полугода исследователи наблюдали за группой из 139 человек в возрасте от 21 до 69 лет, которые решили приступить к занятиям бегом. В неделю участники, выбиравшиеся на уличные пробежки, пробегали от 10 до 20 километров.Через полгода результаты медосмотров показали, что состояние артерий у бегунов стало таким, словно они прошли эффективную терапию. У взрослых участников проекта сосуды стали соответствовать критериям более молодого возраста. По словам ученых, занятия бегом уменьшили риск инсульта этих участников на 10%.«Влияние бега на сердце и кровообращение установлено, оно связано с более низкими сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью», - отметили ученые, комментируя итоги своей работы.Подробнее об исследовании сообщается на сайте научного конгресса Европейского общества кардиологов.