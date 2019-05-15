Насыщенный клетчаткой рацион продлевает людям жизнь

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Рацион питания, богатый клетчаткой, улучшает защиту людей от преждевременной смерти, констатировали специалисты из Национального института рака в США.По данным американских ученых, активное употребление насыщенных клетчаткой продуктов способно продлевать жизнь. В частности, у людей, которые едят большое количество клетчатки, снижается риск смерти от сердечно-сосудистых, инфекционных и респираторных заболеваний. При этом лучшим источником клетчатки в рационе специалисты считают цельное зерно.Исследователями были проанализированы данные 388 тысяч мужчин и женщин. Специалисты соотнесли показатели здоровья людей с их пищевыми привычками и особенностями рациона. В результате они установили: те люди, которые ели много клетчатки, были в гораздо меньше степени подвержены риску преждевременно уйти из жизни.Говоря о высоком уровне клетчатки в рационе людей, ученые конкретизируют: в среднем для мужчин это около 30 граммов в день, для женщин – 26 граммов. Расчеты показали, что потребление клетчатки в таком объеме снижает риск преждевременной смерти в среднем на 22%.«Активное потребление клетчатки снижает риск смерти от последствий сердечно-сосудистых, инфекционных и респираторных заболеваний на 24-56% у мужчин и на 34-59% у женщин. Также у мужчин в связи с употреблением клетчатки наблюдается еще и снижение смертности от рака», - сообщили авторы работы.Они резюмировали, что клетчатка в рационе должна составлять не менее 14 граммов на каждые съеденные 1000 ккал.