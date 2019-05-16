Медики рассказали, как питаться после отравления

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Обязательно пить много чистой водыС приходом долгожданного тепла тема отравлений стала вновь актуально, потому медики настойчиво рекомендуют не употреблять сомнительные продукты, отказаться от уличной еды и вовремя реагировать на появившиеся тревожные симптомы. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Мирослава Опрышко.Для организма отравление является серьезным испытанием и как любой вред, нанесенный здоровью, требует комплексного подхода для устранения последствий. Потому не стоит возвращаться к привычному рациону как только почувствуете себя лучше. Чтобы восстановить силы и запустить слаженную работу органов пищеварения нужно время.В связи с этим в течение минимум трех дней медики советуют употреблять пищу часто, но небольшими порциями, - блюда должны быть жидкими и подаваться в теплом виде.После отравления показаны легкий кисель, овощной или гречневый суп с рисом или гречкой, нежирный бульон из курицы, овощные пюре. Можно употреблять также жидкое картофельное пюре или геркулесовую кашу, приготовленные на воде. Все это время важно пить много чистой воды, чтобы вывести из организма все токсины и «почистить» кровь.«Обязательно пить много чистой воды, а тяжелые продукты – вводить в рацион очень осторожно. Мясные блюда, даже отварные, можно вводить в менюне ранее, чем через 2-3 дня после выздоровления, так как даже самое диетическое мясо является довольно сложной для переваривания пищей. Начните с отварной курицы или индейки, но не более 100 грамм мяса при первом приеме», - посоветовал эксперт.Не стоит также забывать о том, что отравление – серьезный удар для организма, требующий огромных затрат сил на восстановление, потому пострадавшему желательно несколько дней соблюдать постельный режим, больше спать.