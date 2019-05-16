Эти привычные продукты содержат в себе ядовитые вещества

Медики назвали три привычных продукта на наших столах, которые содержат ядНебезопасные продукты на столах, содержащие ядовитые вещества, назвали медики.Так, со слов врачей, привычные грибы могут быть опасны для жизни. При неверном их приготовлении ими можно отравиться вплоть до смертельного исхода. Грибам необходимо особая обработка. Их вымачивают, отваривают и засаливают на шесть недель.Чтобы понять, есть ли среди собранных грибов ядовитые, эксперты рекомендуют отваривать их с целой луковицей. Если овощ посинеет, то от содержимой кастрюли необходимо избавиться. Не советуют специалисты употреблять в пищу грибы детям и женщинам в период беременности и лактации.Кроме того, яд может содержаться в миндале. Чем больше горечь орех, тем более существует вероятность того, что он опасен.Ядовитым может стать привычный нам картофель, если его клубни долгое время находились на свету. Плоды картофеля приобретают зеленый цвет. Чтобы обезопасить себя, необходимо срезать в таких клубнях как можно толще кожуру, чтобы зеленого оттенка на овоще не было вообще.