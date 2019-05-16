Эксперты рассказали, стоит ли покупать первую клубнику

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Как выбрать безопасные ягодыНесмотря на то, что на дворе только середина мая, на рынках и фруктовых раскладках уже пестрят ароматные, яркие и притягивающие взгляд ягоды клубники.Цены на них просто космические, но соскучившиеся по свежим ягодам граждане с радостью расстаются с деньгами лишь бы почувствовать вкус лета. Но, увы, первая клубника опасна не только для кошелька…Фальстарт и завышенные ценыКлубники на рынках страны уже довольно много. По словам экспертов, весь представленный ныне ассортимент выращивался в теплицах – этим и объясняется завышенная цена, но уже в ближайшее время начнут появляться и грунтовые плоды.Медики и эксперты санитарно-эпидемиологических лабораторий рекомендуют пока воздержаться или, как минимум, не увлекаться поеданием клубники. У натуральных ягод вкус и аромат приятнее, и пользы от них больше, к тому же цены будут втрое ниже.Как рассказал агроном Дмитрий Гресь, в нынешнем году прогнозируется хороший урожай ягод, потому в сезон стоимость клубники будет ниже прошлогодней. Уже сейчас можно отследить тенденцию, что самые доступные ягоды на юге Украины – даже первую клубнику там продавали в среднем по 40-50 гривен, через неделю цена еще упала. В столицы цены разнятся в зависимости от места продажи. Он-лайн супермаркет предлагает ягоды за 280 гривен за кило, на Бессарабке их можно отыскать по 150 -170 гривен, а на небольших рынках (вроде проспекта Свободы) – доторговаться до 100.Первые ягоды совсем другиеПервые ягоды не поддаются длительному хранению, потому их продавцам приходится идти на хитрости, чтобы не потерять свой доход, а вот для покупателей это может обернуться серьезным отравлением.«Первые ягоды отличает более нежная текстура, потому производители идут на различные хитрости, чтобы сохранить их товарный вид. Ведь в ином случае при первой же транспортировке или даже пересыпке в тару, ягоды превратятся в подобие пюре.Помимо этого, еще на этапе выращивания производители, которые хотят вывести на рынок свой товар одними из первых, дабы получить выше прибыль. Стоит понимать, что ранние ягоды, не говоря уже о первых партиях, не могут быть выращенными только на натуральных веществах. Но в этом нет ничего страшного, если производитель не превышает дозы и соблюдает все меры безопасности. Но, увы, это не всегда так. Нередко недобросовестные предприниматели используются огромные дозы азотных и прочих удобрений, чтобы ягоды быстрее созревали и весили больше. Это происходит за счет влаги, потому такие ягоды более водянистые, чем положено. Вот только на вкус это влияет губительно», - рассказал агроном Дмитрий Гресь.Если ждать сезона нет сил и клубники хочется неимоверно, стоит, по крайней мере, покупать ягоды на санкционированных рынках или в супермаркетах. Там ягоды проходят хоть какую-то проверку, добавил специалист.Как выбратьВыбирать первые ягоды, которые являются продуктом повышенной опасности, стоит очень тщательно, ни в коем случае не хватать впопыхах первую попавшуюся. Прежде всего, посмотрите, чтобы ягодки были крепкие и не помятые, а внизу лоточка или ящика, в котором они лежат, не было сока – вместе с ним клубника теряет витамины и вкусовые качества. К тому же это свидетельствует о том, что в ягодах много лишней влаги. Но не придирайтесь сверх меры – следы сока все-таки должны оставаться, но всего несколько капель.«Красивые, блестящие плоды, как на подбор – всегда признак подделки. Натуральные, выращенные в естественных условиях ягоды и фрукты всегда разного размера, даже если росли на одном кусте. Большие и красивые – не значит вкусные, а с клубникой это чаще наоборот. Не стоит брать также ягоды, которую покрывают темные пятнышки - это признак опрыскивания химвеществами», - рассказал специалист.Очень хороший показатель качества клубники – аромат. У натуральных ягод он сильный и пьянящий, а у «искусственных» - очень слабый и совершенно «не аппетитный». Потому не стоит стесняться перед покупкой понюхать лоточек с ягодами.Если попробовав клубнику, вкус показался вам «металлическим», стоит отказаться от ее употребления – такие ягоды просто напичканы вредными веществами и могут очень негативно отразиться на здоровье.Признаком превышения допустимой нормы нитратов в клубнике может быть ее неестественно яркий красный цвет или слишком темный оттенок. И не стоит верить продавцам, что «это такой новый сорт».Хвостик клубники должен быть толстеньким и зеленым, а сухой и пожухлый листик должен насторожить и удержать от покупки ягоды. Если под хвостиком ягода имеет желтый или зеленый цвет – значит, ей «помогали» дозреть быстрее и потому безопасность такой ягоды под большим вопросом.Клубнику, впрочем, как и все ранние ягоды, овощи, фрукты и зелень, перед употреблением нужно на час замочить в холодной воде, после чего ее слить и снова промыть ягодки под проточной водой.Даже если из всего разнообразия представленных ягод вы выбрали самые натуральные и свежие, не стоит сразу увлекаться их поглощением. Для начала стоит ограничиться небольшой горсточкой, особенно это касается детей. Если взрослый организм может и не среагировать на опасные вещества, то малышам может хватить и одной ягоды для сильного отравления!Не забывайте также, что все красные ягоды – сильный аллерген и потому давать их детям нужно очень осторожно, буквально по пару ягод, наблюдая за реакцией организма.