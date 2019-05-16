Медики подсказали, как избавиться от лишней воды в организме

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Регулярно занимайтесь спортом.Избыток жидкости вызывает вздутие и дискомфорт. А еще нередко приводит к появлению "водного веса".Ограничьте употребление натрия. Для нормального функционирования организм должен соблюдать баланс натрия и воды. При повышенном уровне натрия организм поглощает больше воды, что приводит к увеличению веса. Основным источником натрия является соль, но существуют и переработанные продукты питания вроде замороженной пищи, холодного мяса, сыра, хлеба, суповых смесей и так далее. Употребляйте меньше натрия и соли.Выбирайте низкоуглеводные продукты. Чем больше углеводов в рационе, тем выше степень задержки воды. Углеводы, которые не перерабатываются организмом для получения энергии, хранятся в качестве молекул гликогена. А к каждому грамму гликогена добавляется от 3 до 4 граммов воды. Выбирайте низкоуглеводные продукты вроде яиц, зеленых листовых овощей, орехов, семечек, яблок и так далее.Регулярно занимайтесь спортом. Это быстрый способ потери воды. Когда вы тренируетесь, то вода выходит из организма в качестве пота. Конечно, при интенсивных нагрузках нужно не забывать поглощать воду, чтобы не спровоцировать обезвоженность.Сократите калорийность. При диете с ограниченным количеством калорий организм начинает использовать сохранённый гликоген в качестве источника энергии. А гликоген в нашем теле связан с водой. Это поможет снизить содержание жидкости в теле.Высыпайтесь. Уровни натрия и воды в организме управляются симпатическими почечными нервами. Исследование показало, что адекватный сон позитивно воздействует на эти нервы, сокращая степень задержки воды.Защищайтесь от стресса. Стресс стимулирует выработку гормона кортизола. Хронический стресс повышает содержание этого гормона еще сильнее. Исследователи установили, что при росте кортизола уровень задержки воды вырастает.Пейте электролиты. Натрий, кальций, калий и фосфаты входят в число важнейших электролитов, которые нужны нашему телу для осуществления таких функций, как увлажнение, поддержание кислотности крови, регулирование нервов и восстановление поврежденных тканей. Они же сохраняют и водный баланс в организме.