Ежедневное яблоко повышает уровень полезных бактерий в кишечнике

Регулярное употребление яблок в количестве всего одной штуки в день способствует росту числа полезных пищеварительных бактерий в кишечнике.Согласно данным исследования микробиологов из Национального института продовольствия Дании при Техническом университете Дании, ежедневное употребление всего одного яблока «вносит существенный вклад в поддержание нормального пищеварения». По словам ученых, этот фрукт является идеальным питательным материалом для полезных бактерий, населяющих кишечник. Ежедневное яблоко способствует их росту, и последствием данного процесса становится улучшение метаболических процессов и повышение иммунитета.Ученые экспериментировали с крысами, которые были переведены на диету, богатую цельными яблоками, яблочным соком и пюре. Итогом такого питания стал улучшенный состав кишечной флоры. Выяснилось, что ежедневное потребление яблок (в количестве, эквивалентном одному плоду в день) способствует выработке жирных кислот, идеальных для обеспечения кислотно-щелочного баланса в кишечнике.Кроме того, выяснилось, что вместе с повышением уровня полезных бактерий в кишечнике в связи с употреблением яблок повышается и производство ими вещества бутирата, необходимое для питания клеток стенки кишечника.«Употребление яблок создает оптимальные условия для микробиоциноза, то есть размножения полезных, нужных организму микробов», - констатировали авторы проекта.Ученые связывают полезный эффект яблок с наличием в них пектина. По их мнению, яблоки и другие дары природы, богатые пектином, обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе. Пектин обладает свойством сорбировать в тонком кишечнике желчные кислоты и жиры, тем самым снижая уровень холестерина в крови, препятствуя попаданию в кровь некоторых токсичных веществ, нормализуя стул.