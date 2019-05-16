Гонорея может распространяться через руки

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Учёные опубликовали снимки крошечных пузырьков на руках 20-летней девушки. Оказалось, что они являются проявлением гонореи.Гонорея относится к числу заболеваний, распространяющихся половым путём. И никому не придет в голову при слове «гонорея» смотреть на пальцы человека. Однако в американском штате Техас у 20-летней девушки признаки гонореи обнаружили именно на руках. Она явилась в приемное отделение больницы с жалобами на красные пузырьки на коже рук, запястий, пальцев, а также на ногах, торсе и коже головы. Лабораторные анализы показали, что эти пузырьки являются проявлением гонореи.Сообщается, что молодая пациентка страдала от мышечных болей, жара и болей в лодыжках. Она поведала врачам, что занималась небезопасным сексом с новым партнером за две недели до развития данных симптомов. Ещё одним необычным симптомом гонореи стали отекшие и болезненные лодыжки, как рассказывают в научном журнале описавшие этот случай врачи. Они выдали девушки рецепт на антибиотики после того, как лабораторные тесты подтвердили наличие гонореи, вызванной бактерией Neisseria gonorrhoeae.Дальнейшие наблюдения показали, что лекарства сработали хорошо, девушка выздоровела, и рецидивов болезни у неё не наблюдалось. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год гонореей заболевает 78 млн человек в разных странах мира. Болезнь хорошо поддается лечению, но в случае его отсутствия она может перейти в так называемую диссеминированную инфекцию, распространяющуюся по всему телу и вызывающую целый ряд симптомов.