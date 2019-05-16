Медики рассказали, как самостоятельно обнаружить меланому

Меланома чаще всего возникает на тех участках кожи, которые подвергаются сильному воздействию солнца.Меланома – самый опасный вид рака кожи. Очень важно обнаружить ее на ранней стадии, в идеале – в состоянии предрака. Медики рассказали, как самостоятельно опознать меланому.Ученые не случайно выделяют важность обнаружения меланомы в самом начале ее развития, пишет Medicalxpress. Меланома более других склонна к метастазированию, и борьба с ней эффективна, когда активность опухоли еще не высока.Вот на что советуют обращать внимание врачи при самостоятельном осмотре тела:Открытые участки тела. Меланома чаще всего возникает на тех участках кожи, которые подвергаются сильному воздействию солнца, - это лицо, шея, руки.Подошвы, ладони, ногти. Всегда обращайте внимание на родинки, появляющиеся в этих местах, и обследуйте их у врача.Нетипичные родинки. Если родинка имеет чрезмерно темный оттенок, неровные края или увеличивается в размерах со временем, это серьезный повод для ее обследования у специалистов. Также меланомной может оказаться родинка, которая зуд или имеет шелушащуюся поверхность.Обычные родинки. Меланому трудно бывает обнаружить вовремя еще и потому, что развиться она может из самой обычной на вид родинки. Около 10% злокачественных образований кожи имеют нормальный цвет, отмечают медики. По их словам, показываться специалистам нужно регулярно, не дожидаясь появления подозрительных отметин на коже, - в первую очередь тем, у кого часто появляются новые родинки.Генетика. К возникновению меланомы приводит не только воздействие солнечных лучей. Существуют генетические мутации, наличие которых означает повышенный риск развития рака кожи. Чтобы знать о них, следует пройти секвенирование - тест для определения генетических повреждений в ДНК.