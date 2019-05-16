В Китае разработан клей для быстрого заживления ран на внутренних органах

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Ученые напомнили, что неконтролируемое кровотечение является основной причиной смерти пациентов на хирургическом столе.Клейкий биогель, разработанный в Китае, оценен как самое быстрое средство для остановки кровотечения и заживления ран на внутренних органах. Им можно заклеивать даже сердце.Активируемый светом гелеобразный клей для быстрого заживления ран был создан специалистами Чжэцзянского университета и Восточно-Китайского университета науки и технологий. Эта новинка уже успешно прошла испытания в лечении ран на артериях и сердце у животных, пишет рассказывающий об уникальном биоклее журнал Nature Communications.«Ни одна другая методика, применяемая сегодня в клинической практике, не способна столь быстро и эффективно останавливать кровотечения в еще бьющемся сердце. Препарировав заклеенные сердца свиней через две недели, мы не нашли утечки геля и следов серьезных воспалений», - сообщили авторы проекта.В публикации журнала ученые напомнили, что неконтролируемое кровотечение является основной причиной смерти пациентов на хирургическом столе. Раны, способствующие такому кровотечению, трудно зашить, и к тому же эта процедура требует большого количества времени. Использование клея для соединения краев раны является более эффективной мерой. Проблема была в том, что в распоряжении хирургов не находилось надежных клеевых составов. Все существовавшие безопасные для организма клеящие субстанции удерживали склеенные поверхности намного хуже, чем хрящи и связки, и для использования при операциях не подходили.Китайские исследователи разработали клей, используя различные производные желатина – их продукт выдерживает в сотни раз более высокое давление, чем обычный суперклей.«Этот высокоэффективный гелеобразный материал можно использовать для хирургического гемостаза и быстрой герметизации ран, например, в открытой и малоинвазивной эндоскопической хирургиях»,- отметили разработчики.Эксперименты показали, что новый клей эффективно «запечатывает» раны внутренних органов – в частности печени и сердца у свиней. Для организма человека этот клей абсолютно безопасен, утверждают авторы новинки.