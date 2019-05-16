Ученые назвали условия для снижения заболеваемости раком

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Коррекция образа жизни позволяет сократить риск заболеваемости раком.Здоровые привычки позволяют больше чем на треть снизить риск заболеваемости раком, заявили ученые из Университета Сан-Паулу и Гарвардского университета.Совместная работа американских и бразильских специалистов показала, что около 115 тысяч ежегодных случаев рака в Бразилии обусловлены такими факторами риска, как курение, употребление алкоголя, лишний вес и ожирение, неправильное питание и недостаток физической активности. Профилактика этих явлений является самой эффективной мерой борьбы с раковыми заболеваниями, заявили исследователи.По словам ученых, «коррекция образа жизни позволяет сократить риск заболеваемости раком гортани, легких, ротоглотки, пищевода и кишечника, по крайней мере, вдвое».Специалисты назвали пять условий, которые действительно обеспечивают снижение заболеваемости раком.1. Спорт. Ученые отмечают, что государство должно поощрять занятия спортом, популяризировать их среди населения. Важна доступность - у людей должна быть возможность заниматься спортом на площадках рядом с домом.«Увеличение физической активности и занятия споротом гарантировано позволяют сократить смертность от рака и снизить количество новых случаев», - констатировали авторы проекта.2. Снижение потребления алкоголя. В качестве меры по предотвращению заболеваемости раком ученые рекомендуют снижать потребления алкоголя до уровня менее 50 граммов в день.3. Контроль ИМТ. Индекс массы тела свыше 25 означает избыточный вес. Ожирение – доказанный фактор повышенного риска рака.4. Потребление кальция. Ученые отмечают важность достаточного потребления кальция с пищей, не менее 200-400 мг в день.5. Сокращение табака. Для снижения заболеваемости раком специалисты считают эффективным сокращение потребления табака курильщиками минимум на треть.