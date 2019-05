Увлечение вегетарианством может вызвать болезни почек

Не вся вегетарианская еда вредна.Ученые из Школы общественного здравоохранения Блумберга уверяют, что не все вегетарианские продукты одинаково полезны.Специалисты провели масштабное исследование, в котором проанализировали данные о пищевых привычках и особенностях рациона почти 15 тысяч пациентов среднего возраста, за половиной из которых они наблюдали не меньше 24 лет, и пришли к неожиданным выводам. Они обнаружили связь между вегетарианством и болезнью почек. Эти выводы ученые опубликовали в Clinical Journal of the American Society of Nephrology.Оказывается, чрезмерное увлечение крахмалистой и сладкой пищей растительного происхождения негативно сказывается на работе почек и может привести к хроническим заболеваниям (недуг был выявлен у трети участников эксперимента).Также специалисты отметили, что не вся вегетарианская еда вредна: здоровая растительная диета включает употребление свежих овощей и фруктов, продуктов, насыщенных клетчаткой, бобовых, зелени, орехов - благодаря такому рациону риск возникновения болезней почек снижается на 14%.А вот употребление сладких соков, особенно пакетированных, сухофруктов, мучных изделий и выпечки, а также картофеля (обратите внимание!) надо ограничивать до разумных пределов.