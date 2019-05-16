Ученые сообщили, что вино может продлить жизнь

В эксперименте участвовали 1700 американцев старше 90 лет.

Специалисты Калифорнийского университета считают, что риск преждевременной смерти можно снизить, если ежедневно употреблять два бокала вина.

Такие данные были получены в ходе исследования, которое длилось 15 лет.

Ученые следили за их образом жизни, питанием и здоровьем. В результате выяснилось, что употреблявшие по два бокала вина в день жили в среднем на 18% дольше остальных.

А ежедневные физические упражнения длительностью от 15 до 45 минут сокращали риск ранней смерти на 11%.
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