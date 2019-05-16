Ученые назвали самую частую причину ускоренного старения

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Ускоренному сокращению длины теломеров и клеточному старению способствуют стрессы из-за напряженных учебы и работы.Группа американских ученых установила, что вызванные напряженной учебой и работой стрессы провоцируют ускоренное сокращение длины теломеров и клеточное старение.Авторами исследования Intern Health Study стали ученые Мичиганского университета. К исследованию были привлечены 250 учащихся в интернатуре.В ходе работы специалисты измерили длину теломеров, которая защищает ДНК от повреждений во время деления клеток, до и после начала обучения.Как известно, теломеры являются своего рода индикатором жизненного цикла, и к концу жизни их длина становится заметно меньше.Однако ученые установили, что во время напряженной учебы их сокращение происходит в шесть раз быстрее. При этом негативный эффект напрямую зависит от продолжительности занятий.