Ученые назвали самую частую причину ускоренного старения
Группа американских ученых установила, что вызванные напряженной учебой и работой стрессы провоцируют ускоренное сокращение длины теломеров и клеточное старение.
Авторами исследования Intern Health Study стали ученые Мичиганского университета. К исследованию были привлечены 250 учащихся в интернатуре.
В ходе работы специалисты измерили длину теломеров, которая защищает ДНК от повреждений во время деления клеток, до и после начала обучения.
Как известно, теломеры являются своего рода индикатором жизненного цикла, и к концу жизни их длина становится заметно меньше.
Однако ученые установили, что во время напряженной учебы их сокращение происходит в шесть раз быстрее. При этом негативный эффект напрямую зависит от продолжительности занятий.
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Добавил kruzka в категорию Разное
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