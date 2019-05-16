5 признаков, которые указывают на дефицит йода

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Дефицит йода способствует появлению серьезных проблем со здоровьем – от его количества зависит состояние щитовидной железы и гормональный баланс в организме. Какие же признаки указывают на дефицит йода.Суточная потребность организма в йоде, по нормам ВОЗ, составляет 100-200 мкг, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Больше всего йода – 200 мкг – необходимо беременным и кормящим женщинам. При беременности йододефицит становится особенно опасным, он чреват выкидышами, возникновением умственных дефектов у будущего ребенка.Йод - основной компонент гормонов щитовидной железы, которые играют ключевую роль в развитии человека, метаболизма и развитии мозга. Его дефицит приводит к болезни щитовидки и серьезным дефектам, возникающим как следствие сбоев в щитовидной железе.Как же понять, что организму недостаточно йода? Врачи назвали несколько признаков, которые помогают это определить.Проблемы с кожей и волосами. При дефиците йода часто наблюдаются сухость и зуд кожи, кроме того, - сильное выпадение волос.Внезапная прибавка в весе. Из-за нехватки йода в организме замедляются процессы метаболизма, что тормозит и сжигание телом калорий, способствуя появлению лишнего веса. Прибавка в весе в этом случае может случиться, даже если человек сидит на диете.Склонность постоянно мерзнуть. Еще один признак возможного дефицита йода. Поскольку он ведет к снижению скорости обмена веществ, телом вырабатывается меньше энергии, а, значит, и меньше тепла.Хроническая усталость. Чувство сильной усталости после того объема дел, с которым человек обычно справлялся, может быть знаком дефицита йода в организме. Помимо усталости после физнагрузки может ощущаться общая слабость.Частые запоры. По словам врачей, нарушения в работе щитовидной железы влияют на снижение активности желудка и толстой кишки.